Тен Хаг выступил в защиту де Хеа после результативной ошибки вратаря в игре с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вступился за испанского вратаря Давида де Хеа, результативная ошибка которого привела к поражению манкунианцев в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (0:1). Нидерландский тренер заявил, что клуб намерен продлить контракт с голкипером.

«Да это была серьёзная ошибка, но ошибки — это часть футбола. Мы должны справиться с этим как команда и прийти в себя. Футбол – это командный вид спорта. К тому же в течение сезона у него больше всего «сухих» матчей. Каждый должен взять на себя ответственность.

Контракт? Конечно, мы хотим, чтобы он подписал новый контракт. Без него мы бы не были бы здесь, на этом месте», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В конце апреля британские СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» близок к соглашению с де Хеа о новом контракте с понижением зарплаты. «Красные дьяволы» могли воспользоваться опцией автоматического продления контракта на один год, но клуб стремится сократить фонд заработной платы вратаря с помощью нового, более долгосрочного контракта.