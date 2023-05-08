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Лучано Спаллетти объявил о продлении контракта с «Наполи»

Лучано Спаллетти объявил о продлении контракта с «Наполи»
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что руководство неаполитанской команды активировало опцию продления его контракта.

«Я благодарен руководству клуба за то, что оно активировало опцию продления моего контракта до июня 2024 года. Наш директор Кристиано Джунтоли уже работает над составом и подписанием контрактов на следующий сезон», — приводит слова Спаллетти журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в матче 33-го тура Серии А между «Наполи» и «Удинезе» была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Этого результата команде Лучано Спаллетти было достаточно, чтобы досрочно завоевать чемпионский титул в третий раз в своей истории.

Отметим, что это первое скудетто «Наполи» за 32 года. Последний раз «партенопейцы» выигрывали Серию А в сезоне-1989/1990.

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