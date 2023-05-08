«Манчестер Юнайтед» забил всего три гола в последних шести матчах

Сегодня в Лондоне на стадионе «Олимпийский» прошёл матч 35-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед». Победу во встрече одержала команда Дэвида Мойеса благодаря голу Саида Бенрахма в середине первого тайма.
Таким образом, «Ман Юнайтед» не смог забить в четырёх из шести последних игр во всех турнирах. Всего за последние шесть встреч клуб смог забить только три гола.
27-летний полузащитник «молотобойцев» нанёс точный удар издали, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, ставший рекордсменом среди всех вратарей в истории манкунианского клуба по числу проведённых матчей, справиться с летящим мячом не сумел.
После проведённых 34 игр «Ман Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая преследующий «Ливерпуль» на одно очко при одном матче в запасе.
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