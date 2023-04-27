Помните Фила Джонса? Он всё ещё в «Манчестер Юнайтед», но не играет по грустной причине

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс дебютировал за «МЮ» в 2011 году у сэра Алекса Фергюсона и по-прежнему числится в команде. Джонс провёл 65 матчей в «МЮ» под руководством шотландского специалиста, стал чемпионом Англии и выиграл Суперкубок страны. А за последние три года защитник сыграл восемь встреч за «Манчестер Юнайтед» (три – за дубль). В этом сезоне англичанин даже ни разу не попал в заявку. Рассказываем, что происходит с некогда королём мемов.

Что случилось с карьерой Джонса после ухода Фергюсона

Когда защитник играл у легендарного шотландца, то в принципе чаще выходил на поле. В то время у Джонса были травмы колена, лодыжки и спины, но после них Фил регулярно возвращался в состав. Когда САФ ушёл из «Юнайтед», футболист «поплыл»: с сезона-2013/2014 он получил 19 травм, из-за которых суммарно пропустил 181 матч «МЮ» и 1037 дней (всего в клубе – 205 игр и 1169 дней). При этом во времена Жозе Моуринью защитник сыграл 57 матчей и провёл рекордные 4,882 минуты на поле (у Фергюсона было 4,774 в 65 встречах).

У Дэвида Мойеса, Луи ван Гала, Уле-Гуннара Сульшера и Ральфа Рангника защитник тоже выходил, но не так часто. Под руководством этих специалистов Джонс сыграл 36, 37, 26 и пять раз соответственно. Вместе с Мойесом Фил выиграл свой второй Суперкубок Англии, с ван Галом – Кубок Англии, а с Моуринью – Кубок лиги и Лигу Европы.

Травма подколенного сухожилия – самая частая в карьере Джонса. Он четырежды вылетал из-за неё, а в период с ноября-2017 года по август-2018 получал её три раза (рецидив). Похоже, это повреждение поставило крест на топ-карьере Джонса. После сезона-2018/2019, когда защитник сыграл 24 матча во всех турнирах, он вышел на поле всего 16 раз. За четыре года!

Фил Джонс Фото: Richard Sellers/PA Images via Getty Images

Последнюю травму Джонс получил в июне 2020-го и вернулся только в сентябре 2021-го. Фил вылечил колено, сыграл три матча за «Манчестер Юнайтед» до 23 лет, пять – за основу и с тех пор на поле не выходил. В этом сезоне Джонс даже ни разу не попал в заявку и, по информации журналиста The Athletic Лори Уитуэлла, не провёл ни одной полноценной тренировки! По словам Уитуэлла, в апреле у Джонса случился очередной рецидив. Несмотря на то что контракт Фила с «МЮ» истекает летом, решение по его будущему ещё не принято, заявил Эрик тен Хаг. Не исключено, что нидерландец решит оставить Джонса на летнюю предсезонку с «Манчестер Юнайтед». Хотя прямо сейчас ничего на это не намекает.

Несмотря на бесконечные травмы, Фил не собирается заканчивать карьеру, о чём рассказал в эфире Sky Sports перед февральским матчем с «Ньюкаслом».

Фил Джонс защитник «Манчестер Юнайтед» «Это был длинный путь — физически и душевно. И я не прячусь от этого. Я сильная личность, и я люблю футбол. Делаю всё, чтобы вернуться на поле. Когда сталкиваешься со всеми этими проблемами и травмами, как я, то с этим тяжело совладать. Клуб абсолютно великолепен по отношению ко мне. У меня есть поддержка семьи и друзей. Я благодарен за это, и я хочу вернуться».

Кстати, у «Манчестер Юнайтед» была возможность заработать на Джонсе. Зимой им интересовались «Бордо» и «Уотфорд», но если английский клуб не смог оформить переход, то от Франции защитник отказался сам. Фила не устроило отсутствие гарантий по части игровой практики. Так что он остался в «МЮ», где с февраля 2019 года получает сумасшедшие € 4,4 млн в год и не играет.