«Арсенал» планирует пригласить Венгера на последний матч в сезоне

Лондонский «Арсенал» планирует пригласить своего бывшего главного тренера Арсена Венгера на матч с «Вулверхэмптоном». Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, приглашение бывшему наставнику «канониров» будет отправлено, только если «Арсенал» будет продолжать бороться за чемпионство в АПЛ к началу этого матча.
Последний раз до этого Венгер посещал матч «Арсенала» в декабре 2022 года. Француз был на матче с «Вест Хэмом» (3:1).
«Арсенал» сыграет с «Вулверхэмптоном» в 38-м туре 28 мая.
«Арсенал» занимает второе место в АПЛ после 35 сыгранных матчей, имея в своём активе 81 набранное очко. «Пушкари» уступают лидирующему «Манчестер Сити» одно очко, однако у «горожан» есть одна игра в запасе.
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