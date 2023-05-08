Спортдиректор «Оренбурга»: в команде всё завязано на Личке — мы не готовы его отпускать

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о будущем главного тренера команды Марцела Лички.

«Нынешняя игра «Оренбурга» — это сто процентов заслуга Марцела Лички. Мы не готовы его отпускать в другие команды, как и всех остальных. Личка очень ценится, на нём всё завязано», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, вчера, 7 мая, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Оренбургом». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и закончилась со счётом 2:1 в пользу московского клуба.

«Оренбург» после 26-го тура РПЛ расположился в турнирной таблице на восьмой строчке, имея в активе 39 очков. В следующем туре чемпионата «Оренбург» приедет в гости к «Уралу». Встреча пройдёт на «Екатеринбург Арене» и начнётся в 12:00 мск.