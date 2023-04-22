Защитник «Пари Нижний Новгород» продолжит карьеру в Венесуэле

Американский защитник «Пари Нижний Новгород» Джермейн Лав подписал контракт с венесуэльским клубом «Гуарос де Лара», сообщает телеграм-канал «Перехват».

Детали соглашения игрока с южноамериканской командой не раскрываются.

Напомним, 9 апреля стало известно, что к этой же команде присоединился и экс-форвард «Енисея» Орландо Коулмен.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ 34-летний Лав сыграл в 32 матчах за нижегородский клуб, в которых набирал 14,7 очка, делал 2,0 подбора, 2,3 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру. Его команда уступила в четвертьфинале плей-офф краснодарскому «Локомотиву-Кубань» (0-3).

Ранее американский защитник выступал за такие клубы, как ПАОК (Греция) и «Хапоэль Холон» (Израиль).