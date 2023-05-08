Месси, Альба и Бускетс не принимали предложения от «Аль-Хиляля» — MD
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Информация о том, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси принял предложение «Аль-Хиляля», не соответствует действительности. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Месси примет решение о своём будущем летом, после истечения контракта. Помимо «Аль-Хиляля», возможными вариантами для продолжения карьеры аргентинца являются «Барселона» и «Интер Майами», а также продление контракта с «ПСЖ».
У полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса, контракт которого тоже истекает в конце сезона, также нет соглашения с саудовским клубом. Существует вероятность, что игрок объявит о своих планах на этой неделе. Что касается защитника сине-гранатовых Жорди Альбы, то соглашение игрока с «Барселоной» рассчитано до лета 2024 года, и он хочет отработать контракт до конца.
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