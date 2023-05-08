Чанов – об ошибке Селихова в матче с «Зенитом»: он имеет на неё право

Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов московского ЦСКА Вячеслав Чанов оценил действия вратаря «Спартака» Александра Селихова в эпизоде с первым пропущенным голом в матче 26-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом».
«В нынешнем сезоне вратари «Спартака» меня не впечатляют. Относительно ошибки Селихова: я считал и считаю, что в команде должен быть вратарь №1. И он имеет право на ошибку. Потому что если думать о том, что в случае ошибки тебя поменяют, то обязательно её допустишь. А голкипер должен быть раскрепощён во время матча. Нет такого вратаря, который не допускал бы огрехов. И иногда очень серьёзных», – приводит слова Чанова Vprognoze.ru.
В воскресенье, 7 мая, «Спартак» уступил «Зениту» на выезде со счётом 2:3 в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги. При первом голе петербургской команды, забитом на 13-й минуте, Селихов грубо ошибся: вратарь красно-белых попал в Клаудиньо, выбивая мяч. Рикошетом от бразильца мяч влетел в сетку ворот «Спартака».
- 8 мая 2023
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