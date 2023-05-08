«Совсем не ожидал. Большой молодец!» Защитник «Локо» Погостнов — о выбившем мяч Юсупове

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов прокомментировал результат матча чемпионата России с командой «Сочи», похвалив действия Артура Юсупова, который выбил мяч за пределы поля по правилам честной игры.

«Мы изначально планировали агрессивно играть на чужой половине поля — как раз по этой причине у нас сразу и пошли моменты. Почему нам не за что бороться? У нас стоит задача — нужно выходить на каждый матч и побеждать. Заодно стараться прогрессировать.

Юсупове? Джентльменский поступок! Это выбор каждого человека и он мог поступить совершенно иначе. Честно, я совсем не ожидал такого. Он большой молодец!», — передаёт слова Погостнова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Матч 26-го тура чемпионата России, в котором встречались московский «Локомотив» и «Сочи» завершился победой хозяев со счётом 3:0. Благодаря этой победе подопечные Михаила Галактионова обошли сочинцев в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» занимает девятую строчку, набрав 35 очков в 26 играх. «Сочи» располагается на десятом месте, у команды 34 очка после 26 туров.