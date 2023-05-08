«Переворачивается целая глава». Президент французской лиги прокомментировал уход Оляса

Президент Французской профессиональной лиги (LFP) Венсан Лабрюн высказался об уходе Жан-Мишеля Оляса с президента «Лиона» после 36 лет работы.

«Переворачивается целая глава в истории Лиги 1, даже несмотря на то, что Жан-Мишель всегда будет активно участвовать в управлении французским футболом. Когда подводишь итог его карьеры во главе «Лиона», на ум спонтанно приходят три слова.

«Предтеча», потому что ещё в конце 1990-х он понял, что футбол, до того ещё не переросший любительский уровень, нуждается в переходе на рельсы ультрапрофессионализма. Именно на этих основах он помог клубу построить десятилетие успеха в 2000-х годах.

«Провидец», потому что в конце 2000-х он теоретизировал, что футбол — это «глобальный» вид спорта и что следует мыслить «глобально», чтобы увеличить свои ресурсы и быть эффективным в Европе. Это привело к строительству стадиона «Групама» и созданию эффективного экономического проекта вокруг «Лиона».

«Лидер»: он смог лучше, чем кто-либо во Франции, привить культуру победы, которая до сих пор делает «Лион» одним из самых успешных клубов по набору очков в таблицу рейтинга УЕФА. Когда в последние недели мы говорим о необходимости изменить менталитет французских клубов, чтобы лучше выступать в еврокубках, это не относится к «Лиону», у которого эта культура заложена в ДНК благодаря Жану-Мишелю», – цитирует Лабрюна RMC.

Отметим, что Лабрюн, будучи президентом «Марселя», регулярно вступал в полемику с Олясом, но реакция на уход босса «ткачей» доказывает, что мужчины сохранили уважительное отношение друг к другу.

Напомним, в конце прошлого года американский миллиардер Джон Текстор стал мажоритарным владельцем «Лиона». Как утверждается, компания Текстора Eagle Football Holdings выкупила около 78% акций клуба на общую сумму $ 800 млн.