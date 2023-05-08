Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Переворачивается целая глава». Президент французской лиги прокомментировал уход Оляса

«Переворачивается целая глава». Президент французской лиги прокомментировал уход Оляса
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Французской профессиональной лиги (LFP) Венсан Лабрюн высказался об уходе Жан-Мишеля Оляса с президента «Лиона» после 36 лет работы.

«Переворачивается целая глава в истории Лиги 1, даже несмотря на то, что Жан-Мишель всегда будет активно участвовать в управлении французским футболом. Когда подводишь итог его карьеры во главе «Лиона», на ум спонтанно приходят три слова.

«Предтеча», потому что ещё в конце 1990-х он понял, что футбол, до того ещё не переросший любительский уровень, нуждается в переходе на рельсы ультрапрофессионализма. Именно на этих основах он помог клубу построить десятилетие успеха в 2000-х годах.

«Провидец», потому что в конце 2000-х он теоретизировал, что футбол — это «глобальный» вид спорта и что следует мыслить «глобально», чтобы увеличить свои ресурсы и быть эффективным в Европе. Это привело к строительству стадиона «Групама» и созданию эффективного экономического проекта вокруг «Лиона».

«Лидер»: он смог лучше, чем кто-либо во Франции, привить культуру победы, которая до сих пор делает «Лион» одним из самых успешных клубов по набору очков в таблицу рейтинга УЕФА. Когда в последние недели мы говорим о необходимости изменить менталитет французских клубов, чтобы лучше выступать в еврокубках, это не относится к «Лиону», у которого эта культура заложена в ДНК благодаря Жану-Мишелю», – цитирует Лабрюна RMC.

Отметим, что Лабрюн, будучи президентом «Марселя», регулярно вступал в полемику с Олясом, но реакция на уход босса «ткачей» доказывает, что мужчины сохранили уважительное отношение друг к другу.

Напомним, в конце прошлого года американский миллиардер Джон Текстор стал мажоритарным владельцем «Лиона». Как утверждается, компания Текстора Eagle Football Holdings выкупила около 78% акций клуба на общую сумму $ 800 млн.

Материалы по теме
«Футбол не будет по тебе скучать». Бен Арфа прокомментировал уход Оляса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023