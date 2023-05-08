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«Футбол не будет по тебе скучать». Бен Арфа прокомментировал уход Оляса

«Футбол не будет по тебе скучать». Бен Арфа прокомментировал уход Оляса
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Бывший игрок «Лиона» и сборной Франции Атем Бен-Арфа высказался по поводу ухода Жан-Мишеля Ола с поста президента «Лион» после 36 лет работы. Бывший футболист отреагировал довольно резко.

«Футбол не будет по тебе скучать. До свидания», — написал Бен-Арфа в соцсетях, сопроводив пост фотографией Ола.

Проведя два года в академии «Лиона», Бен-Арфа дебютировал на профессиональном уровне при Оле. Их пути разошлись в 2008 году, когда нападающий перебрался в «Марсель». Спор двух клубов пришлось урегулировать в ходе личной встречи Ола и Пап Диуфа (тогдашнего президента марсельского клуба) в штаб-квартире лиги.

Бен-Арфа, как считается, сохранил обиду на бывшего босса. Во время интервью L'Equipe в апреле 2019 года игрок, в тот момент находившийся без команды, однозначно отверг возможность вернуться в Лион: «Это невозможно, я не мог работать с Олясом».

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