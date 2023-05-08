«Эвертон» сенсационно разгромил «Брайтон» в выездном матче АПЛ

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне энд Хоув. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером (Англия). Игра завершилась разгромной победой «Эвертона» со счётом 5:1.

«Ириски» сняли все вопросы о победителе ещё в первом тайме, забив в ворота «Брайтона» три безответных мяча. В составе ливерпульской команды дублем отметился хавбек Абдулайе Дукуре. Ещё один раз «чайки» сами отправили мяч в свои ворота – автогол на свой счёт записал голкипер Джейсон Стил.

Во второй половине встречи подопечные Шона Дайча не сбавили обороты и забили ещё один гол на 76-й минуте. Отличился полузащитник «ирисок» Дуайт МакНил.

Через три минуты игрок «Брайтона» Алексис Мак Аллистер сумел забить «гол престижа».

Точку в матче поставил МакНил, забивший на шестой добавленной минуте. Как итог – разгромная победа «Эвертона» (5:1).

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Ливерпуле на поле «Эвертона» и завершился уверенной победой гостей со счётом 4:1.

«Брайтон» занимает седьмое место в таблице текущего сезона английской Премьер-лиги, набрав 55 очков в 33 играх. «Эвертон» располагается на 16-й строчке. Команда имеет в активе 32 балла по итогам 35 матчей.