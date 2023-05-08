Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брайтон» – «Эвертон» 1:5, результат матча 35-го тура АПЛ 8 мая 2023 года

«Эвертон» сенсационно разгромил «Брайтон» в выездном матче АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне энд Хоув. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером (Англия). Игра завершилась разгромной победой «Эвертона» со счётом 5:1.

«Ириски» сняли все вопросы о победителе ещё в первом тайме, забив в ворота «Брайтона» три безответных мяча. В составе ливерпульской команды дублем отметился хавбек Абдулайе Дукуре. Ещё один раз «чайки» сами отправили мяч в свои ворота – автогол на свой счёт записал голкипер Джейсон Стил.

Во второй половине встречи подопечные Шона Дайча не сбавили обороты и забили ещё один гол на 76-й минуте. Отличился полузащитник «ирисок» Дуайт МакНил.

Через три минуты игрок «Брайтона» Алексис Мак Аллистер сумел забить «гол престижа».

Точку в матче поставил МакНил, забивший на шестой добавленной минуте. Как итог – разгромная победа «Эвертона» (5:1).

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Ливерпуле на поле «Эвертона» и завершился уверенной победой гостей со счётом 4:1.

«Брайтон» занимает седьмое место в таблице текущего сезона английской Премьер-лиги, набрав 55 очков в 33 играх. «Эвертон» располагается на 16-й строчке. Команда имеет в активе 32 балла по итогам 35 матчей.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
08 мая 2023, понедельник. 19:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 5
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Дукуре – 1'   0:2 Дукуре – 29'   0:3 Стил – 35'   0:4 Макнил – 76'   1:4 Мак Аллистер – 79'   1:5 Макнил – 90+6'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023