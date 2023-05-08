Глава «Локомотива» Нагорных рассказал о будущем Педриньо в клубе

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал кадровую ситуацию в лагере железнодорожников. В частности, он отметил, что приоритетным вариантом для Педриньо будет трансфер игрока.
«Когда ждать Конти и Фассона? Надеемся, что до конца чемпионата выйдут на поле.
Педро Габриэль? Мы работает над тем, чтобы обеспечить ему трудоустройство в клубах Европы. «Локомотив» на него не рассчитывает? Наверное, в Европе у него больше шансов трудоустроиться. Идёт работа», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, ранее Педриньо был вынужден покинуть бразильский «Сан-Паулу», за который выступал на правах аренды, так как клуб расторг арендное соглашение после обвинений в адрес футболиста. Бывшая девушка Габриэла заявила, что футболист избивал её. В Сети появилась переписка, в которой Педриньо угрожал девушке убийством.
Позже появилась информация, что «Локомотив» пытается продать полузащитника Педро Габриэла.
- 8 мая 2023
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