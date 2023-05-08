«Салернитана» уступила «Эмполи», это первое поражение команды с февраля

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Эмполи» на своём поле принимал «Салернитану». Игра проходила в Эмполи на стадионе имени Карло Кастеллани и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Эмполи» отличились Николо Камбьяги и Франческо Капуто. За гостей ближе к финальному свистку забил Кшиштоф Пёнтек. Это первое поражение «Салернитаны» с середины февраля, когда команда проиграла дома «Лацио».

Ещё в одном матче чемпионата Италии «Удинезе» отпраздновал победу в домашней игре с «Сампдорией» со счётом 2:0. Отлисились Робертом Перейра и Адам Масина.

«Эмполи» подянлся на 14-е место в таблице Серии А, набрав 38 очков в 34 играх и обойдя «Салернитану» (35). «Удинезе» расположился на 9-й строчке, набрав 46 очков. «Сампдория» остаётся последней, в активе команды 17 очков после 34 туров.