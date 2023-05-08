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«Салернитана» уступила «Эмполи», это первое поражение команды с февраля

«Салернитана» уступила «Эмполи», это первое поражение команды с февраля
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Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Эмполи» на своём поле принимал «Салернитану». Игра проходила в Эмполи на стадионе имени Карло Кастеллани и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе «Эмполи» отличились Николо Камбьяги и Франческо Капуто. За гостей ближе к финальному свистку забил Кшиштоф Пёнтек. Это первое поражение «Салернитаны» с середины февраля, когда команда проиграла дома «Лацио».

Италия - Серия А. 34-й тур
08 мая 2023, понедельник. 19:30 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
2 : 1
Салернитана
Салерно
1:0 Камбьяги – 38'   2:0 Капуто – 63'   2:1 Пёнтек – 85'

Ещё в одном матче чемпионата Италии «Удинезе» отпраздновал победу в домашней игре с «Сампдорией» со счётом 2:0. Отлисились Робертом Перейра и Адам Масина.

Италия - Серия А. 34-й тур
08 мая 2023, понедельник. 19:30 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
2 : 0
Сампдория
Генуя
1:0 Перейра – 9'   2:0 Масина – 34'

«Эмполи» подянлся на 14-е место в таблице Серии А, набрав 38 очков в 34 играх и обойдя «Салернитану» (35). «Удинезе» расположился на 9-й строчке, набрав 46 очков. «Сампдория» остаётся последней, в активе команды 17 очков после 34 туров.

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