«Салернитана» уступила «Эмполи», это первое поражение команды с февраля

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Эмполи» на своём поле принимал «Салернитану». Игра проходила в Эмполи на стадионе имени Карло Кастеллани и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе «Эмполи» отличились Николо Камбьяги и Франческо Капуто. За гостей ближе к финальному свистку забил Кшиштоф Пёнтек. Это первое поражение «Салернитаны» с середины февраля, когда команда проиграла дома «Лацио».
Ещё в одном матче чемпионата Италии «Удинезе» отпраздновал победу в домашней игре с «Сампдорией» со счётом 2:0. Отлисились Робертом Перейра и Адам Масина.
«Эмполи» подянлся на 14-е место в таблице Серии А, набрав 38 очков в 34 играх и обойдя «Салернитану» (35). «Удинезе» расположился на 9-й строчке, набрав 46 очков. «Сампдория» остаётся последней, в активе команды 17 очков после 34 туров.
- 8 мая 2023
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