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Изидор носил Тикнизяна на руках, Дзюба тепло встречал Нобоа. Яркие фото победы «Локо»

Изидор носил Тикнизяна на руках, Дзюба тепло встречал Нобоа. Яркие фото победы «Локо»
Артём Дзюба и Кристиан Нобоа
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8 мая в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал разгромную победу над «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Михаила Галактионова.

После победы в матче «Локомотив» набрал 22 очка в весенней части чемпионата. Это лучший результат в лиге наравне с санкт-петербургским «Зенитом» и ЦСКА.

Кроме того, по забитым голам в весенней части чемпионата «Локомотив» является единоличным лидером. В активе железнодорожников 25 голов после возобновления турнира.

Подопечные Михаила Галактионова обошли сочинцев в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» занимает девятую строчку, набрав 35 очков в 26 играх. «Сочи» располагается на десятом месте, у команды 34 очка после 26 туров.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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