«Сампдория» покинет Серию A по итогам сезона

В матче 34-го тура Серии A «Сампдория» в гостях уступила «Удинезе» со счётом 0:2. После этого поражения генуэзцы лишились шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Италии.

Уже на девятой минуте полузащитник Роберто Перейра вывел «Удинезе» вперёд. Через 25 минут защитник «маленьких зебр» Адам Масина упрочил преимущество своей команды.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Сампдория» занимает последнюю, 20-ю строчку. За оставшиеся четыре тура команда не сможет отыграть 13 очков, отделяющие её от зоны выживания.

Генуэзцы не покидали элитный итальянский дивизион на протяжении 12 лет (последний раз это произошло в сезоне-2010/11). Тогда командой руководил Доменико Ди Карло. В тот раз «Сампдория» смогла вернуться в Серию А уже в следующем году.