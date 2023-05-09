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Тони Кроос высказался о Гвардиоле перед матчем «Реала» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Тони Кроос высказался о Гвардиоле перед матчем «Реала» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями перед первый полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Если вы играете против команды, которая может забить три-четыре гола за игру, вы должны хорошо защищаться.
У команды Гвардиолы есть свой стиль, они знают, как должна проходить игра. Независимо от команд, которые он тренировал, он всегда хочет доминировать во владении мячом и всегда стремится к прогрессу. Например, подписание новых игроков, таких как Холанд, у которого в этом сезоне 51 гол. Всё идет хорошо, но мы знаем, что нам предстоит встреча с очень сильной командой», — приводит слова Крооса официальный сайт «Манчестер Сити».

Первый матч состоится 9 мая. Ответная встреча запланирована на 17 мая.

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