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«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов, 9 мая 2023 года, где смотреть видеотрансляцию

Как жаль, что это не финал! «Реал» — «Ман Сити» — что может быть круче? LIVE
Полина Куимова Михаил Рождественский
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«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
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Действующий обладатель трофея против главного фаворита — кто кого?

Привет, друзья! В Лиге чемпионов сезона-2022/2023 осталось провести всего пять матчей — четыре полуфинальных и один решающий, в Стамбуле. Точно известно, что одним из финалистов будет клуб из Милана. А его соперник определится в грандиозном столкновении мадридского «Реала» и «Манчестер Сити». Действующий клубный чемпион Европы против главного букмекерского фаворита турнира — такой состав участников гарантировал бы максимальные кассовые сборы финалу. Но до Турции доедет лишь один из них.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
09 мая 2023, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дополнительной остроты противостоянию добавляет барселонское прошлое Хосепа Гвардиолы. Для него с игровой молодости нет ничего слаще в футболе, чем победа на «Сантьяго Бернабеу». И он преисполнен решимости в очередной раз позлить Мадрид. Давайте последим за суперматчем вместе!

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