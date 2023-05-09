Как жаль, что это не финал! «Реал» — «Ман Сити» — что может быть круче? LIVE

Привет, друзья! В Лиге чемпионов сезона-2022/2023 осталось провести всего пять матчей — четыре полуфинальных и один решающий, в Стамбуле. Точно известно, что одним из финалистов будет клуб из Милана. А его соперник определится в грандиозном столкновении мадридского «Реала» и «Манчестер Сити». Действующий клубный чемпион Европы против главного букмекерского фаворита турнира — такой состав участников гарантировал бы максимальные кассовые сборы финалу. Но до Турции доедет лишь один из них.

Дополнительной остроты противостоянию добавляет барселонское прошлое Хосепа Гвардиолы. Для него с игровой молодости нет ничего слаще в футболе, чем победа на «Сантьяго Бернабеу». И он преисполнен решимости в очередной раз позлить Мадрид. Давайте последим за суперматчем вместе!