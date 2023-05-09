Джеймс Мэддисон: «Лестер» был недостаточно голоден, чтобы победить «Фулхэм»

Полузащитник сборной Англии и «Лестера» Джеймс Мэддисон прокомментировал поражение в матче с «Фулхэмом» (3:5) в АПЛ.
«Больно, потому что это был важный матч для нас, а мы не подъехали на него. Недостаточно хорошо начали игру. Надо хорошо выполнять основные задачи на поле.
«Лестер» был недостаточно голоден, чтобы победить. Это трудно. В АПЛ нет лёгких матчей, это клише, но это так. Мы продолжим бороться, будем пытаться исправить ситуацию», — приводит слова Мэддисона BBC.
Напомним, в первом тайме «Фулхэм» повёл с разницей в три мяча после голов Виллиана, Карлоса Винисиуса и Томаса Кейрни. В начале второго тайма Кейрни сделал счёт 4:0, оформив дубль. Позже дубль оформил и Виллиан, результативно ответивший на гол гостей в исполнении Харви Барнса.
«Лисы» не бросили бороться до финального свистка: в последние 10 минут отличились Джеймс Мэддисон (с пенальти) и ещё раз Барнс, однако времени на то, чтобы попытаться отыграться, не осталось. Отметим также, что на 66-й минуте при счёте 4:1 в пользу хозяев Джейми Варди не реализовал пенальти.
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