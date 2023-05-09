Роберто Де Дзерби: трудно объяснить матч с «Эвертоном», это был не настоящий «Брайтон»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от «Эвертона» (1:5) в 35-м туре АПЛ.
«Очень тяжело объяснить эту игру. Это была действительно удивительная игра. Мы пропустили первый гол на 30-й секунде. Это был не настоящий «Брайтон», это плохой день.
Проблема не в тактической установке, мы не подготовились с точки зрения мотивации, с точки зрения ментальности. Сыграть много матчей за короткий период времени сложно. Мы не привыкли играть так много игр, над нашим менталитетом нужно работать.
Я могу понять это. Я всё ещё горжусь своими игроками. Первый ответственный – это тренер. Это моя ответственность.
Мы должны запомнить эту игру и эту дату, 8 мая, потому что это может быть очень важным днем для нас, если мы улучшим менталитет. Мы должны подготовиться к следующей игре, если мы хотим бороться за большую цель.
До этого матча мы играли в фантастический футбол и получали фантастические результаты. Мы должны гордиться своей работой. Сегодня мы совершили большую ошибку, потому что показали, что не готовы играть в эту игру. Слишком много ошибок, мы проиграли в первом тайме, мы не были настоящим «Брайтоном». Это то, что мы должны улучшить», — приводит слова Де Дзерби BBC.
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