Дмитрий Селюк: проклятие «Ман Сити» снято шаманами, думаю, они выиграют ЛЧ с Гвардиолой
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Дмитрий Селюк, бывший агент полузащитника Яя Туре, прокомментировал свои слова о проклятии шаманов, которые не позволяют Хосепу Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити», пока тот не извинится перед футболистом. Это произошло в 2018 году, когда клуб не продлил контракт с Туре.
«Могу сказать, что проклятие снято шаманами. Думаю, «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ с Гвардиолой. Чтобы ни случилось, они, очевидно, сделают это в ближайшие три года.
Хочу попросить прощения за это. Знаю, что Туре тоже чувствует эту горечь, потому что не желает «Ман Сити» ничего, кроме успеха», – приводит слова Селюка Mirror.
Напомним, Дмитрий Селюк ранее представлял интересы Яя Туре и ряда африканских футболистов.
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