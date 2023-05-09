Стали известны условия, при которых «Вест Хэм» продаст полузащитника Райса

Стали известны планы лондонского «Вест Хэма» относительно будущего своего полузащитника Деклана Райса. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Вест Хэм» готов отпустить своего капитана, если получит предложение в размере € 140 млн от клуба, выступающего в Лиге чемпионов. Также «молотобойцы» рассмотрят вариант с обменом Райса на другого полузащитника и доплатой в размере € 115 млн. В футболисте заинтересованы «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

В 44 сыгранных матчах за лондонцев в текущем сезоне во всех турнирах 24-летний полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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