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Стали известны условия, при которых «Вест Хэм» продаст полузащитника Райса

Стали известны условия, при которых «Вест Хэм» продаст полузащитника Райса
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Стали известны планы лондонского «Вест Хэма» относительно будущего своего полузащитника Деклана Райса. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Вест Хэм» готов отпустить своего капитана, если получит предложение в размере € 140 млн от клуба, выступающего в Лиге чемпионов. Также «молотобойцы» рассмотрят вариант с обменом Райса на другого полузащитника и доплатой в размере € 115 млн. В футболисте заинтересованы «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

В 44 сыгранных матчах за лондонцев в текущем сезоне во всех турнирах 24-летний полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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