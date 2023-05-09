Левандовски оценил свой первый сезон в составе «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился впечатлениями от своего первого сезона в составе каталонского клуба.
«У меня всё отлично. Я очень счастлив. У нас хорошие шансы на победу в чемпионате, и этот титул очень и очень важен для клуба. Борьба всё ещё продолжается, мы на правильном пути. Надеюсь, что победа станет первым шагом к тому, чтобы выиграть ещё больше в следующем сезоне.
У нас есть много молодых игроков, которые не выиграли ещё ни одного большого титула, и победа может стать для них следующим этапом в их развитии. И для меня это тоже важно, потому что это новый чемпионат в моей карьере. Я очень доволен направлением, в котором мы движемся с «Барселоной». У нас большой потенциал, несмотря на проблемы, которые у нас были в клубе», — приводит слова Левандовского Ran.
«Барселона» в большинстве обыграла «Осасуну» в матче Ла Лиги
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
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