Левандовски: в Европе говорят, что Бундеслиге пойдёт на пользу чемпионство «Боруссии»

Бывший нападающий «Боруссии» Дортмунд и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, выступающий сейчас за испанскую «Барселону», рассказал об отношении к чемпионской гонке в Бундеслиге в этом сезоне, отметив, что многие в Европе хотят, чтобы дортмундцы выиграли титул, так как это пойдёт на пользу чемпионату.
«Если одна из двух команд допустит сейчас ошибку, вторая станет чемпионом Германии. Но я думаю, что «Бавария» сейчас на правильном пути. Конечно, за последние несколько недель было принято много решений, которые могут повлиять на команду. Но ситуация, безусловно, интересная для всей лиги, но я думаю, что «Бавария» немного впереди.
Я слышал, как многие в Европе говорят, что для Бундеслиги будет лучше, если «Боруссия» выиграет чемпионат. Но я всегда за «Баварию» и буду держать пальцы скрещенными, чтобы ребята выиграли титул и показали, что они лучшие. Последние три тура будут очень захватывающими», — приводит слова Левандовского Ran.
Пять самых забивающих клубов Европы в этом сезоне
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