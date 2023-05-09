Зиньковский: «Спартаку» реально стать вторым — борьба продолжается

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о борьбе за второе место в чемпионате России, отметив, что красно-белые настроены хорошо провести оставшиеся четыре матча до конца сезона, так как всё в сложившейся ситуации зависит от них самих.
«Конечно, реально стать вторыми — борьба продолжается. У нас ещё четыре матча, и их нужно хорошо провести, в каждом взять по максимуму очков. У нас сейчас каждая игра важная, в каждой надо будет брать три очка — всё зависит от нас в этих играх», — приводит слова Зиньковского ТАСС.
После 26 сыгранных туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице. В активе красно-белых 49 набранных очков. Чемпионом «Спартак» уже стать в текущем сезоне не сможет, так как титул досрочно выиграл «Зенит».
- 9 мая 2023
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