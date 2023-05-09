Кучаев — о Хвиче: как можно было забивать мало в России, но много — в Италии?

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии, с которым выступал за казанский «Рубин».

«У меня сразу всплывает вопрос: как можно было забивать мало в России, но много — в Италии? Я понимаю — другие партнёры и всё такое, но всё равно! Да, Хвича — суперталант, никаких вопросов. Но каких-то бомбардирских качеств я за ним не наблюдал. Он силён в игре один на один, дриблинг у него хороший — это всё не открытие. Но как он раскрылся в качестве бомбардира и лидера атак в Неаполе… В России такого за ним не наблюдалось», — приводит слова Кучаева «Спорт-экспресс».

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА расположился в турнирной таблице на второй строчке, имея в активе 51 очко. Ближайший преследователь, которым является «Ростов», отстаёт на одно очко за четыре тура до конца чемпионата.