Денис Халилович — о Евсееве: он действительно особенный, в будущем будет только расти

Бывший защитник раменского «Сатурна» Денис Халилович рассказал, каким знает главного тренера воронежского «Факела» Вадима Евсеева, с которым он вместе выступал за одну команду.

«Я был очень молод, когда пришёл в «Сатурн», но отлично запомнил Евсеева. Позитивный, немного сумасшедший человек, который всегда пытается найти возможность для шутки, но в то же время может быть предельно жёстким и серьёзным.

Мы до сих пор продолжаем общаться, слежу за его командой, смотрю видео из раздевалки, на которых он прыгает на столе после побед. В «Сатурне», кстати, он так не делал. Как праздновал? Кричал диким голосом, строил дикие гримасы. Он действительно особенный. И я уверен, что он уже стал отличным тренером и в будущем будет только расти и становиться лучше», — приводит слова Халиловича «РБ Спорт».

Напомним, после 26-го тура РПЛ «Факел» расположился в турнирной таблице на 13-й строчке, набрав 24 очка.