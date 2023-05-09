Агент Дуарте: последние высказывания об Алексисе — сумасшествие, это непрофессионально
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Футбольный агент Августо Параха, представляющий интересы защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, выступил в защиту своего подопечного, которого часто подвергают критике и называют игроком, не соответствующим уровню московской команды.
«Последние высказывания об Алексисе — сумасшествие! Абсолютно непрофессионально. Уход из клуба? Говорить об этом просто несерьёзно», — приводит слова агента Sport24.
Напомним, 23-летний Дуарте присоединился к «Спартаку» в минувшее зимнее трансферное окно, перебравшись из чемпионата Парагвая. После перехода парагвайский защитник успел принять участие в шести матчах в составе московского клуба в Российской Премьер-Лиге, не отметившись результативными действиями. Также на его счету один матч в Фонбет Кубке России.
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