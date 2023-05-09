Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Дуарте: последние высказывания об Алексисе — сумасшествие, это непрофессионально

Агент Дуарте: последние высказывания об Алексисе — сумасшествие, это непрофессионально
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Августо Параха, представляющий интересы защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, выступил в защиту своего подопечного, которого часто подвергают критике и называют игроком, не соответствующим уровню московской команды.

«Последние высказывания об Алексисе — сумасшествие! Абсолютно непрофессионально. Уход из клуба? Говорить об этом просто несерьёзно», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, 23-летний Дуарте присоединился к «Спартаку» в минувшее зимнее трансферное окно, перебравшись из чемпионата Парагвая. После перехода парагвайский защитник успел принять участие в шести матчах в составе московского клуба в Российской Премьер-Лиге, не отметившись результативными действиями. Также на его счету один матч в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Титов — о Дуарте: Романцев за такую игру вызвал бы в клуб, через день его бы не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023