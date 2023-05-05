Титов — о Дуарте: Романцев за такую игру вызвал бы в клуб, через день его бы не было

Легенда московского «Спартака» Егор Титов оценил уровень новичка красно-белых Алексиса Дуарте. После матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:3) на парагвайца обрушился шквал критики.

«Что бы с Дуарте сделал Романцев после такой игры, как с «Краснодаром»? Думаю, что защитник был бы вызван в клуб и через день его в команде не было. Раньше это было нормальным. Если человека вызывали в клуб, значит, у него что-то не то.

Здесь вопрос селекции. По каким критериям взяли Дуарте? Мне это непонятно. В моём поколении все футболисты — игроки с именем, игроки сборной. Это футболисты, в которых я был уверен на все двести процентов. У нас было чувство паса, чувство партнёра, техника. Это плоды работы Олега Ивановича. Все действия оттачивались годами.

Когда мы сегодня видим бестолковый футбол, нам тяжело его воспринимать. Многие на это обижаются, но, увы, нас так воспитали. И те болельщики, которые помнят «Спартак» Романцева, до сих пор говорят нам: «Спасибо за наше детство». Это для нас лучшая похвала, которая может быть», — приводит слова Титова «Спорт-экспресс».

Напомним, в рамках 26-го тура РПЛ московский «Спартак» сыграет с «Зенитом». Игра пройдёт 7 мая. Встреча начнётся в 18:00 мск.