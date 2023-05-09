Ширер: Марсьяль недостаточно хорош для «МЮ». Своими шансами он не воспользовался

Бывший нападающий «Ньюкасла», «Астон Виллы» и сборной Англии Алан Ширер высказался по поводу форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. По словам Ширера, Марсьяль не соответствует уровню манкунианского клуба.

«У него было достаточно времени в «Ман Юнайтед». Не нужно принимать какие-то важные решения по нему, потому что я думаю, что решение уже принято или должно быть принято. Он пробыл (в клубе. — Прим. «Чемпионата») достаточно долго, у него было достаточно шансов.

Он недостаточно хорош, чтобы привести «Манчестер Юнайтед» туда, где они хотят быть. Если бы он был достаточно хорош, то регулярно выходил бы в стартовом составе и забивал голы. Я считаю, что у него было время, и он им не воспользовался», — цитирует Ширера издание Manchester Evening News.

В сезоне-2022/2023 Антони Марсьяль провёл 17 матчей в рамках английской Премьер-лиги и забил четыре гола.