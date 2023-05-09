Джеко — о полуфинале ЛЧ: другие клубы думали, что «Интер» вылетит раньше

Нападающий «Интера» Эдин Джеко поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала Лиги чемпионов против «Милана».

«Я чувствую спокойствие. Это будут два зрелищных матча. Италия и Милан должны гордиться тем, что в полуфинал Лиги чемпионов вышли два клуба из одного города. У всех дерби есть что-то общее. Возможно, в Манчестере я не чувствовал это так сильно, как здесь, в Италии.

«Рома» — «Лацио» и «Милан» — «Интер» — это важные матчи. Люди говорят об этом и до, и после игр. Для итальянских болельщиков важнее выиграть дерби, чем любой другой матч лиги, особенно в Риме, но и здесь, в Милане, тоже. «Интер» должен играть, как" Интер", особенно в Лиге чемпионов.

Мы вышли в полуфинал, обыграв отличные команды, клубы, которые находятся на вершине таблицы своих чемпионатов, которые добивались успеха в прошлом. Видя наше положение в чемпионате Италии, другие клубы, наверное, думали, что мы вылетим раньше.

Но мы были сосредоточены на цели, шли игра за игрой, достигли этой точки и не намерены останавливаться на достигнутом. «Милан» — сильная команда, заслужившая быть в полуфинале. Мы знаем Милан, а они знают нас, поэтому мы не будем неподготовленными, и они тоже.

Мы сильны, и у нас есть всё, что нужно, чтобы выиграть, но нам всё равно нужно сделать всё возможное для победы», — цитирует Джеко Calcio News.

«Интер» сыграет с «Миланом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов завтра, 10 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро», для «Милана» она будет домашней.