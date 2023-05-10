«Манчестер Юнайтед» может купить нападающего «Бенфики» Рамуша за рекордную сумму
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приобретением форварда «Бенфики» Гонсалу Рамуша, сообщает Mirror.
Руководство «Манчестер Юнайтед» по-прежнему считает нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна приоритетным вариантом усиления атаки, но в случае тяжёлых переговоров готово переключиться на кандидатуру 21-летнего португальца. Трансфер Рамуша в «Манчестер Юнайтед» может стать рекордным в истории клуба, так как «Бенфика» намерена выручить за игрока сборной Португалии € 115 млн.
В текущем сезоне Рамуш принял участие в 27 матчах чемпионата Португалии в составе «Бенфики», забил в них 17 голов и стал автором двух результативных передач. Также он провёл 14 матчей в Лиге чемпионов и отметился 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
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