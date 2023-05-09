«Интер» потребует за Онана € 50 млн. Голкипер интересен «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

«Интер» может продать камерунского вратаря Андре Онана за € 50 млн. Об этом сообщил трансферный инсайдер Джанлука Ди Марцио в эфире Sky Sports.

По сведениями Ди Марцио, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» нравится Онана, но пока переговоров между клубами не было и в ближайшее время вряд ли в «Интер» поступит предложение.

Миланцы знают, что 27-летний камерунский вратарь привлёк внимание двух английских топ-клубов, и потребуют за него не менее € 50 млн.

К «Интеру» Андре Онана присоединился прошлым летом на правах свободного агента. В сезоне-2022/23 вратарь провёл 22 матча за команду Симеоне Индзаги в рамках Серии А, восемь раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Ранее, напомним, появилась информация, что «Ман Юнайтед» планирует сохранить Давида де Хеа, но вместе с тем «красные дьяволы» намерены найти нового голкипера, которому будет отведена роль первого номера.