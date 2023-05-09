«Интер» потребует за Онана € 50 млн. Голкипер интересен «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

«Интер» может продать камерунского вратаря Андре Онана за € 50 млн. Об этом сообщил трансферный инсайдер Джанлука Ди Марцио в эфире Sky Sports.
По сведениями Ди Марцио, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» нравится Онана, но пока переговоров между клубами не было и в ближайшее время вряд ли в «Интер» поступит предложение.
Миланцы знают, что 27-летний камерунский вратарь привлёк внимание двух английских топ-клубов, и потребуют за него не менее € 50 млн.
К «Интеру» Андре Онана присоединился прошлым летом на правах свободного агента. В сезоне-2022/23 вратарь провёл 22 матча за команду Симеоне Индзаги в рамках Серии А, восемь раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Ранее, напомним, появилась информация, что «Ман Юнайтед» планирует сохранить Давида де Хеа, но вместе с тем «красные дьяволы» намерены найти нового голкипера, которому будет отведена роль первого номера.
- 9 мая 2023
-
22:07
-
22:00
-
21:57
-
21:53
-
21:40
-
21:30
-
21:20
-
21:16
-
21:15
-
21:00
-
21:00
-
20:48
-
20:39
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:27
-
20:16
-
20:07
-
20:06
-
20:00
-
19:38
-
19:37
-
19:30
-
19:22
-
19:15
-
19:12
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:48
-
18:41
-
18:33
-
18:31