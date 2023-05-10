Арсен Венгер считает, что судьи допустили ошибку незадолго до гола «Сити» в ворота «Реала»

Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что судьи допустили ошибку в первом полуфинале Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». Незадолго до гола английской команды судья не зафиксировал аут, когда мяч вышел за пределы поля.

«VAR обычно должен проверять, забил ли гол в рамках правил или нет, в такой ситуации система должна была вмешаться», — приводит слова Венгера BeIN Sports.

На 67-й минуте игрок «горожан» Бернарду Силва сыграл в мяч рядом с боковой линией. Судья посчитал, что мяч не покинул поле. Однако позже появился 3D-снимок, который говорит об обратном. Спустя примерно 20 секунд после касания Силвы «Сити» забил гол, сравняв счёт в матче.

Ответная игра состоится в Манчестере через неделю, 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.