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BeIN Sports: мяч покинул пределы поля незадолго до гола «Сити» в ворота «Реала»

BeIN Sports: мяч покинул пределы поля незадолго до гола «Сити» в ворота «Реала»
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Мяч покинул поле незадолго до гола полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне в ворота «Реала» в матче полуфинала Лиги чемпионов (1:1). Об этом сообщает beIN Sports.

Мяч покинул пределы поля на 67-й минуте матча с «Реалом»

Мяч покинул пределы поля на 67-й минуте матча с «Реалом»

Фото: beIN Sports

На 67-й минуте игрок «горожан» Бернарду Силва сыграл в мяч рядом с боковой линией. Судья посчитал, что игровой снаряд не покинул поле. Однако позже появился 3D-снимок, который говорит об обратном. Спустя примерно 20 секунд после касания Силвы «Сити» забил гол, сравняв счёт в матче.

Ответный матч пройдёт в Манчестере 17 мая. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В другом полуфинале встретятся «Интер» и «Милан».

Ранее команды встречались в полуфинале ЛЧ в прошлом сезоне. Тогда сильнее оказались мадридцы.

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