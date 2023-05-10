Защитник «Интера» Димарко поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЛЧ с «Миланом»

Защитник «Интера» Федерико Димарко поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Миланом». Встреча состоится сегодня, 10 мая. Начало игры — в 22:00 мск.

«Как и в любых дерби, играть в таких матчах невероятно. Я как фанат «Интера» видел очень много этих дерби. Очень рад сыграть в полуфинале и хочу насладиться этим моментом.

Я был на «Сан-Сиро» в 2003 году. Как у болельщика «Интера» у меня остались не самые приятные воспоминания о тех матчах. Но то, что я там был 20 лет назад, а сейчас могу сыграть в полуфинале… Это невероятное ощущение.

Как будем настраиваться на первый матч? В таких матчах нужно играть головой и сердцем, надо сосредоточиться исключительно на этой встрече. С правильным настроем у нас будет шанс выдержать давление болельщиков «Милана», — приводит слова Димарко официальный сайт УЕФА.

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