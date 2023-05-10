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Итальянская классика в полуфинале Лиги чемпионов! Кто затащит в миланском дерби? LIVE

Друзья, всем привет! «Реал» и «Манчестер Сити» уже сыграли первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, а это значит, что настала очередь второй пары. Сегодня, 10 мая, свою первую встречу проведут «Милан» и «Интер».

Дерби в Лиге чемпионов — нечастое событие, а противостояние миланских клубов — настоящая классика. За свою богатую историю команды сыграли 253 матча: у «Милана» 85 побед, у «Интера» — 94, а ещё 74 встречи завершились ничьей.

«Милан» на пути к полуфиналу забивал немного, но умело сушил игру и сумел пройти «Тоттенхэм» (1:0, 0:0) и «Наполи» (1:0, 1:1). «Интер», в свою очередь, разобрался с двумя португальскими грандами — «Порту» (1:0, 0:0) и «Бенфикой» (2:0, 3:3).

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