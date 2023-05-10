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«Если будут предложения, то посмотрим». Сафонов — о желании поиграть в Европе

«Если будут предложения, то посмотрим». Сафонов — о желании поиграть в Европе
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о возможном переходе в европейский клуб.

«Чувствую ли, что способен заиграть в Европе? Всё упирается в то, насколько я интересен клубам из Европы. Если будут предложения, тогда можно будет их рассматривать. Самому мне себя оценивать тяжело, потому что надо понимать, что это будет другой чемпионат с другой игрой.

Есть ли желание уехать в Европу? Если будут предложения, то посмотрим», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 24-летний голкипер сборной России принял участие в 33 матчах в составе краснодарского клуба во всех турнирах. «Краснодар» занимает шестое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 26 встречах. Также команда вышла в финал Пути регионов Фонбет Кубка России.

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