Личка: если бы я хотел только деньги, то ушёл бы зимой из «Оренбурга» в «Краснодар»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о несостоявшемся переходе на пост наставника в «Краснодар». Чешский специалист заявил, что не согласился перейти в стан «быков», так как деньги не играют для него первостепенную роль.
«Интересно ли попробовать себя в клубе, где больше денег и возможностей? Всегда говорил и говорю, что нужно хорошо делать свою работу, а потом уже придут деньги; если же думать только о деньгах, то ничего не получится. Понимаю, что деньги — важный ресурс для жизни. Но мне нужно понять для начала цели клуба в ближайшие два-три года, его философию. Если бы я хотел только деньги, то ушёл бы зимой в «Краснодар». Топ-клуб, красивый стадион, прекрасная академия, зарплата намного больше, чем здесь, в «Оренбурге».
Но «Оренбург» мне дал огромную возможность проявить себя в России. У меня прекрасные отношения с президентом клуба, спортивным директором. Уважаю желания клуба, который даёт мне свободу, и мы всегда находим понимание друг с другом. Очень рад, что остался. Посмотрим, что будет летом, — я тоже человек, у меня свои амбиции, хотелось бы сделать шаг вперёд. Но что будет тогда — не знаю, а в «Краснодаре» уже другой тренер», — приводит слова Марцела Лички «Спорт-экспресс».
- 10 мая 2023
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