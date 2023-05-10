Ярошик — о «Челси»: легко было выучить фамилии партнёров, потому что это были топ-игроки

Бывший полузащитник ЦСКА и «Челси» Иржи Ярошик высказался о периоде выступлений за лондонский клуб.

«Как состоялся переход из ЦСКА в «Челси»? Когда сезон-2004 в России закончился, я вернулся в Чехию и начал переговоры с английскими клубами. На тот момент проявлял интерес «Эвертон», а затем появился и «Челси». ЦСКА не хотел меня отпускать, клуб предлагал вариант с арендой на полгода, но «Челси» это предложение не устроило, и они меня выкупили. Переход случился очень быстро, и мне было очень жалко, что не предоставилось возможности нормально попрощаться с командой. Очень хотелось сказать «спасибо» ЦСКА и фанатам клуба лично.

Каким был тот «Челси»? Очень легко было выучить фамилии одноклубников (смеётся), потому что это топовые футболисты. Хочу сказать, что в тренировочном процессе даже больше, чем Петр Чех, мне помогал Алексей Смертин. Жаль, что с того времени мы не созванивались. Он очень приятный, порядочный человек, хотя был моим конкурентом по позиции. Тренироваться с такими большими футболистами – классный опыт.

Почему не получилось в «Челси»? Когда я переходил в «Челси», то казалось, что мне по силам там закрепиться. А кто бы отказался от такого предложения? И я согласился, но Жозе определился с 11 футболистами и ставил их постоянно в состав, побеждая в матче за матчем со счётом 1:0. К сожалению, не получилось показать себя в «Челси», но, ты знаешь, когда я за ЦСКА играл против них, то Джон Терри, Фрэнк Лэмпард ещё не были такими звёздными футболистами. У них всё только начиналось в том сезоне, и уже после победы в чемпионате Англии о них заговорили», — приводит слова Ярошика Metaratings.

Ярошик выступал за «Челси» с 2005 по 2006 год, провёл в составе лондонского клуба 20 матчей и стал чемпионом Англии.