Ярошик — о Моуринью: за 5 минут мог рассказать установку на матч, Газзаеву был нужен час

Бывший полузащитник ЦСКА и «Челси» Иржи Ярошик поделился впечатлениями от совместной работы с тренером Жозе Моуринью.
«В чём особенно проявлялась разница между Англией и РПЛ? Когда я заходил в квадрат, игроки «Челси» спокойно делали по 20-30 пасов. В России же футболисты теряли мяч через пять передач. Гораздо больше упор на удержание мяча. В России или Чехии тебе надо бегать, чтобы как-то компенсировать нехватку мастерства. При этом в Англии все ещё и носились по полю. На скамейке было всего четыре-пять футболистов, а не 10-12, как сейчас. Даже попасть в заявку «Челси» было сложно.
Кто впечатлил в Англии? Криштиану Роналду в то время был лучшим игроком лиги. Я был в восторге, когда он получал мяч у своей штрафной и тащил его на скорости до штрафной соперника.
Какие воспоминания о Жозе Моуринью? «Челси» был его первым серьёзным тренерским опытом за пределами Португалии. Да, мы помним, что он был переводчиком в «Барселоне», но Англия была для него чужой. У Жозе были достаточно простые тренировки, но он сумасшедший мотиватор. Ему не требовалось учить игре в футбол условных Макелеле или Дрогба. Игры шли через каждые три дня.
Играем с «Манчестер Юнайтед» — он за пять минут успевает рассказать, как в защите сыграть, что делать в нападении и как стандарты исполнять. Это большая разница по сравнению с ЦСКА, потому что с Газзаевым пришлось бы сидеть час. И от этого можно было сойти с ума», — приводит слова Ярошика Metaratings.
- 10 мая 2023
-
16:36
-
16:33
-
16:30
-
16:22
-
16:12
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:47
-
15:40
-
15:39
-
15:24
-
15:18
-
15:01
-
15:00
-
14:59
-
14:48
-
14:35
-
14:30
-
14:27
-
14:05
-
14:04
-
13:56
-
13:45
-
13:43
-
13:28
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
13:00
-
12:50
-
12:47
-
12:40
-
12:31
-
12:30