Ярошик — о Моуринью: за 5 минут мог рассказать установку на матч, Газзаеву был нужен час

Бывший полузащитник ЦСКА и «Челси» Иржи Ярошик поделился впечатлениями от совместной работы с тренером Жозе Моуринью.

«В чём особенно проявлялась разница между Англией и РПЛ? Когда я заходил в квадрат, игроки «Челси» спокойно делали по 20-30 пасов. В России же футболисты теряли мяч через пять передач. Гораздо больше упор на удержание мяча. В России или Чехии тебе надо бегать, чтобы как-то компенсировать нехватку мастерства. При этом в Англии все ещё и носились по полю. На скамейке было всего четыре-пять футболистов, а не 10-12, как сейчас. Даже попасть в заявку «Челси» было сложно.

Кто впечатлил в Англии? Криштиану Роналду в то время был лучшим игроком лиги. Я был в восторге, когда он получал мяч у своей штрафной и тащил его на скорости до штрафной соперника.

Какие воспоминания о Жозе Моуринью? «Челси» был его первым серьёзным тренерским опытом за пределами Португалии. Да, мы помним, что он был переводчиком в «Барселоне», но Англия была для него чужой. У Жозе были достаточно простые тренировки, но он сумасшедший мотиватор. Ему не требовалось учить игре в футбол условных Макелеле или Дрогба. Игры шли через каждые три дня.

Играем с «Манчестер Юнайтед» — он за пять минут успевает рассказать, как в защите сыграть, что делать в нападении и как стандарты исполнять. Это большая разница по сравнению с ЦСКА, потому что с Газзаевым пришлось бы сидеть час. И от этого можно было сойти с ума», — приводит слова Ярошика Metaratings.