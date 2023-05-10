Игорь Шалимов – о «Ростове»: потеря одного-двух лидеров становится критической

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал поражение «Ростова» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2).
«Ростов» обыгрывал на тоненького — не хватает команде ресурса игроков, много молодёжи и потеря одного-двух лидеров становится критической. В этом матче не было по травме Осипенко, дисквалифицирован Миронов, и это сильно сказалось. Команда выжимает больше максимума, прыгала выше головы — и постоянно так проходить не может. Выжимать максимум проще в игре со «Спартаком», чем с «Факелом», который борется за выживание», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
Напомним, 6 мая «Ростов» уступил в домашней игре чемпионата России «Факелу» со счётом 0:2. Потеряв очки в 26-м туре РПЛ, команда Валерия Карпина опустилась на третье место в таблице, пропустив вперёд ЦСКА.
- 10 мая 2023
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