Шалимов: армейцы — фавориты в борьбе за второе место

Известный российский тренер Игорь Шалимов выразил мнение о результате матча чемпионата России, в котором ЦСКА переиграл «Оренбург» (2:1).

«У ЦСКА была проблема, когда команда владела преимуществом, вела в счёте, но не добивалась победы, пропуская глупые голы — пример матча с «Локо» характерен. Они действуют экономно и надёжно, не добивают. В этот раз немного иначе — второй мяч забили уже в самом конце. На мой взгляд, ЦСКА играет даже с запасом, чувствуется мощь. Именно армейцы — фавориты в борьбе за второе место», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, 7 мая ЦСКА одержал победу в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Армейцы набрали 51 очко и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ.