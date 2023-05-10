Шалимов – о защитнике «Спартака» Дуарте: человек в каждом матче результативно ошибается

Российский специалист Игорь Шалимов высказался об игре защитника московского «Спартака» Алексисе Дуарте, раскритиковав действия парагвайца в матче с «Зенитом».
«По Дуарте мне стали писать, что у него хорошая статистика передач, еще в каких-то компонентах. Это всё хорошо, но человек в каждом матче делает ошибки, которые приводят или к голам, или к удалению, как в этой игре. Он был капитаном у себя в Парагвае, но пора уже адаптироваться. Если такие проблемы, зачем, вообще, его брать?
«Спартак» теряет очки из-за этого футболиста, он часто ошибается, но всё равно попадает в состав», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
Напомним, 7 мая в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» «Зенит» одержал победу (3:2) и досрочно оформил чемпионский титул. Дуарте в той игре получил прямую красную карточку. 23-летний парагваец стал игроком «Спартака» в зимнее трансферное окно, перейдя в стане красно-белых из «Серро Портеньо».
- 10 мая 2023
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