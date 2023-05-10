Артём Самсонов: в случае вылета в ФНЛ останусь в «Торпедо». Я всегда буду с командой

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов рассказал о своём будущем в случае вылета автозаводцев из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона.

«Я не попрощался с РПЛ, чего мне прощаться? Ещё четыре игры осталось, надо думать об этих матчах.

Возможно ли, что я буду играть в РПЛ не в «Торпедо»? Нет, я всегда буду с «Торпедо». В случае вылета в ФНЛ я точно останусь в команде. Ну если руководство меня оставит», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

После 26 туров «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Автозаводцы набрали 13 очков в 26 матчах.

В текущем сезоне на счету Самсонова 26 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

В следующем туре РПЛ «Торпедо» в гостях сыграет с ЦСКА. Матч пройдёт на «ВЭБ Арене». Встреча состоится в субботу, 13 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.