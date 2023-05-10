Стали известны арбитры, которые обслужат матчи 27-го тура РПЛ

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

13 мая, суббота

«Урал» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Химки» – «Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Александр Колобаев.

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Виктор Кулагин.

ЦСКА – «Торпедо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Максим Ковалёв; инспектор – Сергей Французов.

14 мая, воскресенье

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Андрей Веретёшкин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Сергей Каруненко; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Сергей Зуев.

«Сочи» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рашид Абусуев; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Рустам Мухтаров; инспектор – Андрей Бутенко.

«Факел» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачёв, Андрей Гурбанов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Игорь Синер.