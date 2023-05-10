Моуринью оценил игру «Байера» и ответил на вопрос о готовности Дибалы и Вейналдума

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью в преддверии первого полуфинального матча Лиги Европы с леверкузенским «Байером» поделился мнением о сопернике и прокомментировал возможность участия во встрече травмированных футболистов римлян: нападающего Пауло Дибалы и полузащитника Жоржиньо Вейналдума.

«Байер» — одна из сильнейших команд Европы в контратаке. Они защищаются, ждут, пока противник потеряет мяч, и после этого их очень трудно остановить, потому что это команда с большим количеством качественных атакующих игроков, лучшая команда на этом уровне.

Сколько смогут сыграть Дибала и Вейналдум? Не знаю. Первое, что нужно узнать, — смогут ли они вообще играть или нет. Посмотрим завтра утром (утром 11 мая. — Прим. «Чемпионата»), а потом решим, играют они с самого начала или нет. Они сделают всё возможное, чтобы восстановиться. Мы подготовимся к матчу как с ними, так и без них», — сказал Моуринью в интервью Sky Sports Italia.

Напомним, встреча «Ромы» и «Байера» состоится завтра, 11 мая, в Риме на стадионе «Олимпико», и начнётся в 22:00 мск.