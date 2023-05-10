Моуринью: если в «ПСЖ» ищут меня, то не нашли, потому что не разговаривали со мной

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос, звонили ли ему из «ПСЖ» по поводу предложения возглавить французский клуб.

«Если они ищут меня, то они не нашли, потому что не разговаривали со мной», — сказал Моуринью в интервью Sky Sports Italia.

Ранее Моуринью неоднозначно отвечал на вопрос об интересе со стороны «ПСЖ», в то время как различные источники сообщали, что переговоры парижан с 60-летним португальским специалистом находятся на продвинутой стадии.

Моуринью возглавляет «Рому» с лета 2021 года, в сезоне-2021/2022 команда вместе с ним стала первым в истории победителем Лиги конференций. Контракт португальца с римлянами действует до конца сезона-2023/2024. В этот четверг, 11 мая, «Роме» предстоит встретится с леверкузенским «Байером» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.