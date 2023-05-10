Дьяков оценил роль Семака в чемпионстве «Зенита»

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о роли главного тренера «Зенита» Сергея Семака в завоевании командой звания чемпиона Российской Премьер-лиги.
«Зенит» обладает такими возможностями, которых ни у кого нет: и подбор игроков, и скамейка запасных. Безусловно, заслуга Семака велика, но «Зенит» по составу намного сильнее всех. Если бы пришёл другой тренер, команда бы также выиграла чемпионат. Ни одна из команд в РПЛ сейчас не может покупать таких иностранцев и платить такие зарплаты, которые есть у Малкома или Клаудиньо.
Семак много лет выстраивает работу в клубе, но у «Зенита» на сегодняшний день вообще нет конкурентов. Да, в одном матче кто-то может устроить проблемы, но на длительной дистанции мы видим, что конкурентов нет», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.
«Зенит» стал чемпионом текущего сезона РПЛ за четыре тура до окончания чемпионата. Питерцы завоевали золотые медали пятый раз подряд и десятый в истории.
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